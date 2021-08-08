İşyerinde uyuşturucu satışına 1 gözaltı
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İşyerinde uyuşturucu satışına 1 gözaltı

İşyerinde uyuşturucu satışına 1 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da işyerinde uyuşturucu sattığı iddia edilen bir kişi, narkotik polisinin takibi sonucu uyuşturucu maddelerle yakalandı.

Samsun'da işyerinde uyuşturucu sattığı iddia edilen bir kişi, narkotik polisinin takibi sonucu uyuşturucu maddelerle yakalandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yenimahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmakta olduğu işyerinden irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı istihbar edinilen H.K.'yi takibe aldı. Söz konusu işyerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan K.H. ile birlikte 104 adet ecstasy hap, 240 kapsül sentetik ecza, 3 paket halinde toplam 0,52 gram metamfetamin maddesi, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 4 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ile 1 adet uyuşturucu madde satışında kullanıldığı değerlendirilen makas ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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