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İşyerinde malzeme alırken düşen şahıs hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İşyerinde malzeme alırken düşen şahıs hayatını kaybetti

Samsun'da kendilerine ait işyerinde raftan malzeme alırken düşerek yaralanan bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da kendilerine ait işyerinde raftan malzeme alırken düşerek yaralanan bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesinin Kocalar Mahallesi'nde 11 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendilerine ait orman ürünleri deposundaki 3 metre yüksekliğindeki raf kısmından malzeme almak isteyen Ertan Erkan (43) düşerek ağır yaralandı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Ertan Erkan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Salıpazarı, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

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