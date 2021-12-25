İşyerinde çıkan yangında papağan telef oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İşyerinde çıkan yangında papağan telef oldu

İşyerinde çıkan yangında papağan telef oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (İHA) - Denizli'de bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında içeride bulunan papağan telef oldu.

Yangın, Merkezefendi ilçesine bağlı Değirmenönü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kapalı olan bir işyerinden dumanlar yükselmeye başladı. Dumanlar yerini alevlere bırakırken, malzemeler yanmaya başladı.

Vatandaşlar yangını farkederek 112 ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Ekiplerin içeriden çıkardığı papağan ise dumandan etkilenerek telef oldu. - DENİZLİ

İşyerinde çıkan yangında papağan telef oldu

İşyerinde çıkan yangında papağan telef oldu

İşyerinde çıkan yangında papağan telef oldu

İşyerinde çıkan yangında papağan telef oldu

Son Dakika: Biri 3, diğerleri 2 yaşındaydı! İzmir'de evde yalnız bırakılan kardeşler yanarak can verdi

Son Dakika: Biri 3, diğerleri 2 yaşındaydı! İzmir'de evde yalnız bırakılan kardeşler yanarak can verdi

 Bu acıya yürek dayanmaz! Yanan evin enkazındaki cansız bedene 16 saat sonra ulaşıldı

Bu acıya yürek dayanmaz! Yanan evin enkazındaki cansız bedene 16 saat sonra ulaşıldı

 3 gencin yanarak can verdiği olayı, başka bir suçtan yakalanınca itiraf etti: Temizliğe başla mesajı aldım

3 gencin yanarak can verdiği olayı, başka bir suçtan yakalanınca itiraf etti: Temizliğe başla mesajı aldım

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title