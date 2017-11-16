İşyeri Yanan Genç Yardım İstiyor
Mersin’in Tarsus ilçesinde işyeri yanan genç, yardım bekliyor.
Mersin'in Tarsus ilçesinde işyeri yanan genç, yardım bekliyor.
Bağlar Mahallesi Kaleburcu Caddesi'nde kendisine ait mobilya ve sandalye üretim atölyesinde, 18 Ağustos tarihinde çıkan yangında işyerinin tamamen küle döndüğünü, 2 bin sandalye ve 500 masanın yandığını ve atölyedeki üretim cihazlarının da kullanılamaz hale geldiğini belirten işyeri sahibi Alican Yalçın, yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi.
Yalçın, "Masa, sandalye imalatı yapıyorum. Yaklaşık 3 ay önce elektrik prizinden çıkan kıvılcım çıkması sonucu geçirdiğimiz bir yangın sebebiyle 140 bin TL hasara uğradık. Bu sebepten dolayı 5 tane işçi çalıştırıyordum, maddi durumum kötüleştiği için işçilerimi çıkarmak zorunda kaldım. Devlet kurumlarından yardım talebinde bulundum. Yardım gelmedi. Maddi sıkıntı içerisindeyim. Borçlarımı ödeyemiyorum" dedi. - MERSİN