İşyeri Yanan Esnafa Belediye Desteği

Siverek Belediyesi iş yeri yanan esnafın iş yerini onarmaya başladı.



Demirciler Çarşısında bir süre önce iş yeri yanan marangoz Cerrah Urumca, belediye ye başvurarak yardım talebinde bulundu.



Talebini değerlendiren Fen İşleri Müdürlüğü Urumca'nın iş yerinde tadilat çalışması başlattı.



Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Ahmet Öncül, yaptığı açıklamada bir süre önce marangoz Urumca'nın belediyeden yardım talebinde bulunduğunu hatırlatarak "İş yeri hasar gören esnaf kardeşimiz Belediye Başkanımız Resul Yılmaz'dan yardım talebinde bulundu. Gelen talebi yerinde gören başkanımızın talimatıyla çalışma başlattık. Çalışmalar kapsamında yangın enkazını temizleyerek, iş yerini yenileme çalışması başlattık" dedi.



Urumca da yardım talebini geri çevirmeyen belediye yetkililerine teşekkür ederek, "İki çocuğum üniversite okuyor, bir çocuğum çölyak, eşim ise şeker hastasıdır. Sağ olsun belediye başkanımız iş yerimi yeniliyor." ifadelerini kullandı.