İşyeri ve ikametlere yapılan denetimlerde 34 kişiye 63 bin 48 TL ceza kesildi Denizli'de, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin düzenlediği denetimlerde, konsomatrislik yapan kadınlar ve sosyal mesafe kurallarına uymayarak iskambil kağıdı oynadığı tespit edilen 34 kişiye toplamda 63 bin 48 TL para cezası kesildi.

Denizli'de, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin düzenlediği denetimlerde, konsomatrislik yapan kadınlar ve sosyal mesafe kurallarına uymayarak iskambil kağıdı oynadığı tespit edilen 34 kişiye toplamda 63 bin 48 TL para cezası kesildi. Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 192 işyeri ve evlere operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde 4 işyerinde konsomatrislik yapan kadınların çalıştığı tespit edildi. Ayrıca 2 işyerinde kapalı alanda sigara içilmesi, 2 eğlence mekanında iskambil kağıdı oynadığı tespit edilen 30 kişiye İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince toplamda 27 bin TL para cezası kesildi. Ayrıca geçici konaklama olarak tabir edilen apart dairelerinde 17 ayrı adreste bulunan 219 daire kontrol edilerek, 4 daire yetkilisine toplamda 36 bin 48 TL idari para cezası kesildi. - DENİZLİ Kaynak: İHA