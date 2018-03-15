İşyeri Sahibi 'Pitbull Olayı' Hakkında Konuştu

İzmir'de bir köpeğin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan 12 yaşındaki Soner Edis'in ardından söz konusu köpeğin sahibi, köpeğin iddia edilen gibi pitbull cinsi değil mix cinsi olduğunu belirterek olayı anlattı.

İzmir Ege Sanayi Sitesi'nde bir köpeğin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan 12 yaşındaki Soner Edis'in ardından söz konusu köpeğin sahibi, köpeğin iddia edilen gibi pitbull cinsi değil mix cinsi olduğunu ifade ederek, "Burası geceleri çok ıssız ve hırsızlığın yaygın olduğu bir site. O yüzden birçok esnafta olduğu gibi bizde ede köpek var. Çocuk olay günü bizim dükkana girmiş ve dükkandan çıkarken de köpekle karşılaşmış. Köpek yabancı gördüğü için zincirini koparınca çocuk da o korku ile dükkanın içine kaçmış. Köpek de peşinden içeriye girmiş. İçeride 3-4 çalışanımız vardı. Ben olay anında burada değildim. Çalışanlar korkudan dışarı kaçıp köpek dışarı çıkmasın diye kapıyı kapatmışlar. Çocuk maalesef 22 dakika içeride köpekle baş başka kaldı" dedi. İş yeri sahibi, olayda çocuğa yardım etmeyen bir çalışanının işine de son verdiğini belirtti.

Köpeğin mix cinsinde ve aşılarının tam olduğunu kaydeden iş yeri sahibi, "Olaydan sonra köpek bizden alındı ancak daha sonra yetkililer köpeği geri alabileceğimizi söylediler. Ancak biz köpeği geri almak istemiyoruz" diye konuştu. - İZMİR