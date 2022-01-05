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İşyeri sahibi hırsızı fark etti, tokat atıp dışarı çıkarttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sultangazi'de iki hırsızdan birisi işyeri sahibini oyaladı, diğeri ise cep telefonunu çalmaya kalkıştı.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Sultangazi'de iki hırsızdan birisi işyeri sahibini oyaladı, diğeri ise cep telefonunu çalmaya kalkıştı. İşyeri sahibi hırsızı fark ederek, tokat atıp dışarıya atarken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, 1 Ocak günü Sultangazi Gazi Mahallesi'ndeki bir telefoncuda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ikinci el cep telefonunu satma bahanesi ile işyerine gelen iki hırsızdan biri işyeri sahibini oyalamaya çalışırken, diğeri ise çekmecede bulunan cep telefonunu çalmaya çalıştı. Bir kaç defa girişimde bulunan hırsız son denemesinde ise işyeri sahibi tarafından fark edilerek yakayı ele verdi. Hızla bulunduğu yerden fırlayan işyeri sahibi suçüstü yakaladığı hırsızın elinden cep telefonunu aldıktan sonra tokatlayarak dışarı çıkarttı. Yaşanan olay ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

(Hasan Tik/İHA)

İşyeri sahibi hırsızı fark etti, tokat atıp dışarı çıkarttı

İşyeri sahibi hırsızı fark etti, tokat atıp dışarı çıkarttı

İşyeri sahibi hırsızı fark etti, tokat atıp dışarı çıkarttı

İşyeri sahibi hırsızı fark etti, tokat atıp dışarı çıkarttı

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