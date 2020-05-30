İşyeri önüne masa koymak için kaldırıma beton döktüren esnafa ceza
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İşyeri önüne masa koymak için kaldırıma beton döktüren esnafa ceza

Bilecik'te, dükkan önündeki kaldırıma masa koymak için kalıp çakma suretiyle dökülmüş beton tabaka belediye ekiplerince kırılırken, izni olmayan esnafa da ceza kesildi.

İşyeri önüne masa koymak için kaldırıma beton döktüren esnafa ceza
30.05.2020 15:57 | Son Güncelleme: 30.05.2020 16:01

Bilecik'te, dükkan önündeki kaldırıma masa koymak için kalıp çakma suretiyle dökülmüş beton tabaka belediye ekiplerince kırılırken, izni olmayan esnafa da ceza kesildi.

Bilecik merkez Atatürk Bulvarı üzerinde döner çeşitleri satan işyeri dün dükkanının önüne beton kalıpları çakması üzerine zabıta ekipleri olay yerine gitti. Ekipler tarafından uyarılan işyeri sahibi, zabıtaların uyarılarına aldırış etmeden tahtadan çakılmış kalıplarının içine beton döktürdü. Bunun üzerine zabıta ekipleri işyerine gelerek gerekli tespitleri yaptı. Ardından Bilecik Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından bir kepçe yardımıyla kaldırıma dökülen beton söküldü.

İşyeri sahibine gerekli ceza yazılırken, yapılan kırım sırasında zarar gören kaldırım taşı olursa işyeri sahibi tarafından veya belediye tarafından yapılarak ücreti işyerinden tahsil edileceği açıklandı.

Öte yandan işyeri sahibinin, meyilli kaldırımı düzletmek için beton döktüğü öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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