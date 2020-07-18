İşyeri kepenklerine vurup küfür eden kişileri uyarınca bıçaklandı Adana'da, işyerlerinin kepenklerine vurup küfür eden 2 şahsı uyaran bir kişi, uyardıkları kişiler tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Adana'da, işyerlerinin kepenklerine vurup küfür eden 2 şahsı uyaran bir kişi, uyardıkları kişiler tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi 4470 sokak içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bulunan Sercan Y. ve Osman F. sokakta bulunan dükkanların kepenklerine vurup küfür etmeye başladı. Bunun üzerine 48 yaşındaki İsmet Çirkin, gürültü çıkartmamaları ve küfür etmemeleri konusunda şahısları uyardı. Bunun üzerine Sercan Y. ve Osman F., Çirkin'e saldırdı. Çirkin göğsünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Olayı gerçekleştiren iki şüpheli koşarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Çirkin'i Adana Şehir Hastanesine kaldırdı.

Olayı gerçekleştiren zanlılardan Sercan Y., çarşı ve mahalle bekçileri tarafından saklandığı yerde yakalandı. - ADANA

Kaynak: İHA