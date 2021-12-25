İşyeri hırsızı yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İşyeri hırsızı yakalandı

İşyeri hırsızı yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda işyeri ve kurumdan hırsızlık yaptığı belirlenen şahıs yakalandı.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda işyeri ve kurumdan hırsızlık yaptığı belirlenen şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Derinkuyu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince işyerinden ve kurumdan hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla oluşturulan ekip tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli U.D. yakalanarak gözaltına alındı. U.D.'nin ikametinde yapılan aramalarda ise matkap, döşeme tabancası ve benzeri malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan U.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - NEVŞEHİR

İşyeri hırsızı yakalandı

Genç adamın başından tüfekle vurulmuş cesedi boş arazide bulundu! Babası gözaltında

Genç adamın başından tüfekle vurulmuş cesedi boş arazide bulundu! Babası gözaltında

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title