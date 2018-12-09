İsyan Bu Haykırış!

Ligdeki son 7 karşılaşmanın sadece birini kazanan Cim-Bom taraftarı isyan noktasına geldi. Top kayıplarında ve isabetsiz paslara uğultuyla karşılık veren sarı-kırmızılılar, Onyekuru, Feghouli ve Muğdat'a tepki gösterdi.

Galatasaray taraftarı, bugüne kadar pek alışık olmadığı bir tabloyla karşı karşıya kaldı. Bugüne kadar Fatih Terim ile sayısız başarılara imza koyan Cim-Bom, yine Terim ile büyük bir düşüş gördü.

Antalyaspor galibiyetinin ardından alınan sonuçlara şaşıran Galatasaray tribünleri, dün oynanan Çaykur Rizespor maçında tepkisini ortaya koydu. Bu karşılaşmadan sonra sadece Kayserispor karşısında 3-0 galip gelen Aslan, ligde Evkur Yeni Malatya (2-0), Beşiktaş'a (1-0) boyun eğdi. Galatasaray, Bursaspor (1-1), Fenerbahçe (2-2) Konyaspor (1-1) ve Çaykur Rizespor (2-2) ile de berabere kaldı.

7 Süper Lig karşılaşmasından sadece bir galibiyet çıkaran sarı-kırmızılılar, taraftarına büyük üzüntü verdi. Maç içerisindeki yanlış paslarda ve top kayıplarında uğultuyla karşılık veren tribünler, çıkan Onyekuru, Feghouli ve Muğdat'ı ıslıklarla protesto ederken, yapılan değişikliklere de isyan etti.

Evinde yıkıldı

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 4 lig maçından da beraberlikle ayrıldı. Her zaman evindeki kudretiyle övünen ve deplasmandaki kayıplara hayıflanan Cim-Bom, bu 4 karşılaşmada 8 puan yitirdi.

Aslan'ın tek tesellisi ise Süper Lig'de sahasında çıktığı son 27. maçında da mağlup olmadı. Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra Türk Telekom Stadı'nda oynadığı müsabakalarda rakiplerine boyun eğmedi. Galatasaray, evindeki son 27 lig maçının 22'sini kazanırken, 5'inde berabere kaldı.

Tribünler boş kaldı

Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçta tribünler boş kaldı. Mücadeleyi 28 bin 426 taraftar izledi. Son dönemde alınan kötü sonuçlar nedeniyle sarı-kırmızılılar dünkü maça yeterli ilgiyi göstermedi.

Fatih Terim locada izledi

Fenerbahçe derbinin ardından toplamda 10 maç men cezası verdiği Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dünkü karşılaşmayı locadan izledi. Maçta sarı-kırmızılı takımın başında Ümit Davala ve Levent Şahin yer aldı. Terim'in yardımcısı Hasan Şaş da yine cezası nedeniyle müsabakayı Terim'le aynı locadan takip etti.

Gençler kulübede

Cim-Bom'da sakat ve cezalılar çok olunca, gençler kulübede kendilerine yer buldu. Sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün, Atalay Babacan, Gökay Güney, Abdussamed Karnucu, Ali Yavuz Kol ve Celil Yüksel gibi gençler teknik kadro tarafından karşılaşmanın kadrosuna dahil edildi.

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