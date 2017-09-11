İsviçreli Turist Odasında Ölü Bulundu

İsviçre'den Antalya'nın Manavgat ilçesine tatile gelen 73 yaşındaki turist otel odasında ölü bulundu.



İsviçre'den Manavgat'a kızı ve damadı ile tatile gelen 73 yaşındaki İsviçreli Johann Kiener, Side'de tatil yaptıkları otel odasında ölü bulundu. Kiener'in cansız bedeni otel odasından aşağıya inmemesi üzerine odaya giden otel görevlileri tarafından bulundu. Jandarmanın incelemesinin ardından Johann Kiener'in cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - ANTALYA