İsviçreli tenisçi Roger Federer kortlara galibiyetle döndü

Sakatlığı nedeniyle uzun bir aranın ardından yeniden kortlara dönen İsviçreli yıldız tenisçi Roger Federer, katıldığı Katar Açık turnuvasındaki ilk maçında Büyük Britanyalı Daniel Evans'ı 2-1 yendi.

Sakatlığı nedeniyle uzun bir aranın ardından yeniden kortlara dönen İsviçreli yıldız tenisçi Roger Federer, katıldığı Katar Açık turnuvasındaki ilk maçında Büyük Britanyalı Daniel Evans'ı 2-1 yendi.

Dizinden geçirdiği iki ameliyat nedeniyle bir yıldan uzun süredir maça çıkamayan Federer, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) sert kort turnuvasıyla tenisseverlerle yeniden buluştu.

Favori olarak çıktığı turnuvaya ikinci turdan başlayan dünya 6 numarası Federer, dünya sıralamasının 28. basamağında yer alan Büyük Britanyalı Evans ile karşılaştı.

Çekişmeli geçen ilk seti "tie-break" sonunda 7-6 kazanan Federer, fazla basit hata yaptığı ikinci seti 6-3 kaybetti. Üçüncü sette Evans'ı 7-5'le geçen Federer, rakibini 2-1 mağlup ederek kortlara galibiyetle dönüş yaptı.

Daha önce 2005, 2006, 2011 yıllarında şampiyonluğa ulaştığı turnuvanın çeyrek finalinde 39 yaşındaki Federer, Gürcistanlı Nikoloz Basilashvili ile karşılaşacak.

Kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan yıldız tenisçi, korta son olarak geçen yıl Avustralya Açık yarı finalinde Novak Djokovic'e yenildiği 30 Ocak'ta oynanan maçta çıkmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu