İsviçreli tenisçi Federer, Fransa Açık'a katılacak
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İsviçreli tenisçi Federer, Fransa Açık'a katılacak

İsviçreli tenisçi Federer, Fransa Açık'a katılacak
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

Bir yıldan uzun süren sakatlık döneminin ardından mart ayında kortlara dönen Roger Federer, sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'a (Roland Garros) katılacağını açıkladı.

Bir yıldan uzun süren sakatlık döneminin ardından mart ayında kortlara dönen Roger Federer, sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'a (Roland Garros) katılacağını açıkladı.

Federer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cenevre ve Paris'te oynayacağımı paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. O zamana kadarki süreyi antrenman yaparak değerlendireceğim." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir hafta ertelenen toprak kort turnuvası Fransa Açık, 30 Mayıs, ona hazırlık niteliğindeki Cenevre Açık ise 16 Mayıs'ta başlayacak.

Erkekler dünya sıralamasının 7. basamağındaki 39 yaşındaki tenisçi, 2021'de katıldığı tek organizasyon Katar Açık'a çeyrek finalde veda etmişti.

Kazandığı 20 tekler turnuvasıyla "tarihin en fazla grand slam şampiyonluğu bulunan erkek tenisçisi" unvanını Rafael Nadal ile paylaşan Federer, daha önce sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'a hazırlanmayı hedeflediğini söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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