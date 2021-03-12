İsviçreli tenisçi Federer, Dubai'deki turnuvaya katılmayacak
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İsviçreli tenisçi Federer, Dubai'deki turnuvaya katılmayacak

12.03.2021 10:07 | Son Güncelleme: 12.03.2021 10:14
İsviçreli tenisçi Federer, Dubai'deki turnuvaya katılmayacak

Bir yıldan uzun süren sakatlık döneminin ardından Katar Açık Turnuvası'nda kortlara dönen Roger Federer, 14-20 Mart tarihlerindeki Dubai Tenis Şampiyonası'ndan çekildi.

Bir yıldan uzun süren sakatlık döneminin ardından Katar Açık Turnuvası'nda kortlara dönen Roger Federer, 14-20 Mart tarihlerindeki Dubai Tenis Şampiyonası'ndan çekildi.

Federer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeniden sahada olmak harika. Bunun için bana yardımcı olan sadık ekibime koca bir teşekkür borçluyum. Benim için en iyisinin, antrenmanlara devam etmek ve Dubai'deki turnuvadan çekilmek olduğuna karar verdim." ifadelerini kullandı.

Kazandığı 20 tekler turnuvasıyla "tarihin en fazla grand slam şampiyonluğu bulunan erkek tenisçisi" unvanını Rafael Nadal ile paylaşan Federer, daha önce 22 Mart-4 Nisan tarihlerindeki Miami Açık Masters Turnuvası'na katılmayacağını da duyurmuştu.

Erkekler dünya sıralamasının 6. basamağındaki 39 yaşındaki tenisçi, kendisini sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'a hazırlamayı hedeflediğini söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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