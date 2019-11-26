Haberler » Spor » İsviçreli teknik direktör Jakob Kuhn hayatını kaybetti - Spor

İsviçreli teknik direktör Jakob Kuhn hayatını kaybetti

İsviçreli teknik direktör Jakob Kuhn, 76 yaşında yaşamını yitirdi.

26.11.2019 21:42 | Son Güncelleme: 26.11.2019 21:42
İsviçreli teknik direktör Jakob Kuhn hayatını kaybetti

İsviçreli teknik direktör Jakob Kuhn, 76 yaşında yaşamını yitirdi.

İsviçre basınında yer alan haberlerde, akciğer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir yoğun bakımda bulunan Kuhn'un hayatını kaybettiği belirtildi.

Kuhn, 2001-2008 yıllarında görev yaptığı İsviçre Milli Takımı'nı 2004 ve 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası ile 2006 FIFA Dünya Kupası'na götürme başarısı gösterdi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.