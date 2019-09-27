İsviçreli serbest tırmanıcı güvenlik önlemi olmadan 550 metrelik kayalığa rekor zamanda tırmandı

İsviçreli serbest tırmanıcı güvenlik önlemi olmadan 550 metrelik kayalığa rekor zamanda tırmandı

İsviçreli tramınıcı Dani Arnold İtalya'daki 550 metro yükseliğindeki Comici-Dimai kayalık zirvesine 46 dakika 30 saniye içerisinde tırmanarak tek kişilik serbest tırmanma dalında bir rekor daha kırdı.

27.09.2019 20:18

İsviçreli tramınıcı Dani Arnold İtalya'daki 550 metro yükseliğindeki Comici-Dimai kayalık zirvesine 46 dakika 30 saniye içerisinde tırmanarak tek kişilik serbest tırmanma dalında bir rekor daha kırdı.

Kaynak: Euronews.com

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