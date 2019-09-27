İsviçreli serbest tırmanıcı güvenlik önlemi olmadan 550 metrelik kayalığa rekor zamanda tırmandı
İsviçreli tramınıcı Dani Arnold İtalya'daki 550 metro yükseliğindeki Comici-Dimai kayalık zirvesine 46 dakika 30 saniye içerisinde tırmanarak tek kişilik serbest tırmanma dalında bir rekor daha kırdı.
27.09.2019 20:18
İsviçreli tramınıcı Dani Arnold İtalya'daki 550 metro yükseliğindeki Comici-Dimai kayalık zirvesine 46 dakika 30 saniye içerisinde tırmanarak tek kişilik serbest tırmanma dalında bir rekor daha kırdı.
Kaynak: Euronews.com