İsviçreli LafargeHolcim, ABD'li "çatı şirketini" satın alıyor
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İsviçreli LafargeHolcim, ABD'li "çatı şirketini" satın alıyor

07.01.2021 10:59 | Son Güncelleme: 07.01.2021 11:02
İsviçreli LafargeHolcim, ABD'li

Başta çimento olmak üzere inşaat malzemeleri üreticisi, İsviçre merkezli şirket LafargeHolcim, ABD merkezli çatı sistemleri üreticisi Firestone Building Products'ı (FSBP) 3,4 milyar dolara satın almak için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Başta çimento olmak üzere inşaat malzemeleri üreticisi, İsviçre merkezli şirket LafargeHolcim, ABD merkezli çatı sistemleri üreticisi Firestone Building Products'ı (FSBP) 3,4 milyar dolara satın almak için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

LafargeHolcim'den yapılan açıklamaya göre, Firestone Building Products'ın sahibi Japonya merkezli Bridgestone borçlar dahil LafargeHolcim'in 3,4 milyar dolarlık teklifini kabul etti.

Açıklamada, Firestone Building Products'ın 2020'de cirosunun 1,8 milyar dolar ve faiz, amortisman ve vergi öncesi karının (FAVÖK) ise 270 milyon dolar olduğu yer aldı.

Satın almanın, gerekli izinlerin alınmasının ardından bu yılın ikinci çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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