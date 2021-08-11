İsviçreli forvet Gavranovic Kayserispor'da

Süper Lig ekibi Yukatel Kayserispor, İsviçreli forvet Mario Gavranovic ile anlaştı.

Süper Lig ekibi Yukatel Kayserispor, İsviçreli forvet Mario Gavranovic ile anlaştı.

Yukatel Kayserispor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda forvet arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılı takım, İsviçreli forvet Mario Gavranovic ile anlaştı. 2 yıllık anlaşma sağlanan tecrübeli futbolcunun bugün akşam saatlerinde Kayseri'ye geleceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı