İsviçreli forvet Gavranovic Kayserispor'da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsviçreli forvet Gavranovic Kayserispor'da

İsviçreli forvet Gavranovic Kayserispor'da
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig ekibi Yukatel Kayserispor, İsviçreli forvet Mario Gavranovic ile anlaştı.

Süper Lig ekibi Yukatel Kayserispor, İsviçreli forvet Mario Gavranovic ile anlaştı.

Yukatel Kayserispor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda forvet arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılı takım, İsviçreli forvet Mario Gavranovic ile anlaştı. 2 yıllık anlaşma sağlanan tecrübeli futbolcunun bugün akşam saatlerinde Kayseri'ye geleceği öğrenildi.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kayserispor Başkanı Gözbaşı, Emre Demir'in Barcelona'ya transferi hakkında konuştu: Netleşen bir durum yok
Kayserispor Başkanı Gözbaşı, Emre Demir'in Barcelona'ya transferi hakkında konuştu: Netleşen bir durum yok
Bir Türk daha Barcelona'da! Katalan devi, Kayserispor'dan Emre Demir'i kadrosuna kattı
Bir Türk daha Barcelona'da! Katalan devi, Kayserispor'dan Emre Demir'i kadrosuna kattı
TFF, profesyonel liglerde kulüplerin A takım listesine yazabileceği oyuncu sayılarını belirledi
TFF, profesyonel liglerde kulüplerin A takım listesine yazabileceği oyuncu sayılarını belirledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Dündar İlham Aliyev Mehmet Şimşek Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Demet Akalın Berdan Mardini Şahan Gökbakar
Spor Mete Gazoz Merve Çoban Lionel Messi Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İsviçreli forvet Gavranovic Kayserispor'da - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 17:52:02. #1.16#

title