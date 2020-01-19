İsviçreli bilim insanları tespit etti: Akıllı cep telefonları insan hafızasını olumsuz etkiliyor

19.01.2020 13:44 | Son Güncelleme: 19.01.2020 13:44

İsviçreli bilim adamları cep telefonlarının insan hafızasının gelişimine olumsuz etkilediğini gösteren bilimsel bulgulara ulaştı.



Basel merkezli İsviçre Tropikal ve Kamu Sağlığı Enstitüsü (Swiss Tropical and Public Health Institute -TPH) tarafından yürütülen bir çalışma cep telefonlarındaki elektromanyetik alanların beynin belirli bölgelerinde hafızanın gelişimine olumsuz etkide bulunabileceğini ortaya çıkardı. Euronews.com'da Görüntüle