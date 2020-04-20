İsviçreli bilim insanları kullanıma hazır Covid-19 aşısını ekim ayına yetiştirebilir
İsviçre'nin Bern Üniversitesinden immünoloji profesörü Martin Bachmann, yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastalarında kullanılmak üzere ekim ayında bir aşı geliştirilmesini umduklarını söyledi
20.04.2020 23:09 | Son Güncelleme: 20.04.2020 23:09
İsviçre'nin Bern Üniversitesinden immünoloji profesörü Martin Bachmann, yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastalarında kullanılmak üzere ekim ayında bir aşı geliştirilmesini umduklarını söyledi.
İngiltere'nin Oxford Üniversitesinde de görev yapan Bachmann, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde, BM Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) tarafından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com