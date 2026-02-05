İsviçreli avukatlar, Dışişleri Bakanı Cassis'i "Gazze'de soykırıma yardım" suçlamasıyla UCM'ye şikayet etti

İsviçre'de avukatlar, Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis hakkında "Gazze'de yaşanan soykırıma yardım" suçlamasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) şikayette bulundu.

İsviçre'de kamu yayın kuruluşu SRF televizyonun haberine göre, İsviçreli 25 avukat, Bakan Cassis'i "savaş suçlarına, insanlığa karşı suçlara ve soykırıma yardım etmekle" suçlayarak UCM'ye şikayet etti.

Şikayetle ilgili iddialar arasında İsviçre'nin askeri amaçlarla kullanılabilecek malları İsrail'e satmayı sürdürmesi, askeri işbirliğini sonlandırmaması ve Gazze'deki ölümcül saldırıların durdurulması için hiçbir şey yapmamasına ilişkin tutumu yer aldı.

Swissinfonun haberine göre avukatlar, başkent Bern'de düzenledikleri basın toplantısında, Cassis'e karşı soruşturma başlatılması gerektiğini belirtti.

Avukatlar, İsviçre'nin, Cenevre Sözleşmelerini ihlal ettiğini ve uluslararası insancıl hukuka saygı göstermediğini ileri sürdü.

İsviçre ve İsrail savunma bakanlarının 2013'te askeri işbirliği anlaşması imzalamış olmasını eleştiren avukatlar, o zamandan bu yana İsviçre'nin, İsrail ile silah ve çift kullanımlı ürünler konusunda ticaret yaptığının altını çizdi.

Bakanlık, şikayeti kayda geçirdi

İsviçre Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bir grup İsviçreli avukat tarafından UCM'ye, İsviçre'nin Gazze politikası hakkında bilgi içeren bildirim gönderdiğinin kayda geçirildiği ifade edildi.

Şikayete ilişkin karar verme sorumluluğunun UCM Savcılığında olduğu belirtilen açıklamada, "Federal Konseyin tutumu açıktır. 7 Ekim'deki (2023) saldırılar ve Gazze'deki savaşın başlamasından bu yana Konsey şu öncelikleri tutarlı bir şekilde takip etmiştir: Gazze'de acil ve kalıcı bir ateşkes, tüm rehinelerin acil ve koşulsuz olarak serbest bırakılması ve insani yardımların engelsiz ulaştırılması. İsviçre, uluslararası hukukun sıkı bir şekilde uygulanmasını yorulmadan talep ediyor." ifadeleri kullanıldı.