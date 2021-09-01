İsviçre - Yunanistan maçı ne zaman, hangi kanalda? İsviçre - Yunanistan maçı şifresiz mi? İsviçre - Yunanistan maçı hakemi kim?

2022 Dünya Kupası Elemelerinde hedefine ulaşmak isteyen İsviçre - Yunanistan bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan İsviçre - Yunanistan maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.