İsviçre'ye göç edenler bu ülkede doğanlardan daha fazla gelir elde etti

Dünyanın refah seviyesi en yüksek ülkelerinden İsviçre'de göçmenlerin aldıkları maaşların bu ülkede doğanlardan daha fazla olduğu ortaya çıktı. Niteliksiz göçmen kadınlar, İsviçreli hemcinslerinden yüzde 20 fazla kazanırken, nitelikli göçmenlerse bu ülkede doğan ve aynı işi yapanlara göre yüzde 13'ten fazla gelir elde etti.

İsviçre Mali İşler Sekreterliği (SECO), 2010 ile 2018 yılı arasındaki göçmen ve İsviçrelilerin aldıkları ücretler arasında bir kıyaslama yaptı. Buna göre İsviçre'ye Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği'ne (EFTA) üye ülkelerden gelen göçmenler, bu ülkede doğanlardan sadece yüzde 0,4 oranında düşük ücret alıyor. Euronews.com'da Görüntüle