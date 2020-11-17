İsviçre - Ukrayna maçı ne zaman saat kaçta? İsviçre - Ukrayna hangi kanalda? İsviçre - Ukrayna şifresiz canlı izlenecek mi?
17.11.2020 10:39 | Son Güncelleme: 17.11.2020 10:43
Uluslar Ligi'nde futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler İsviçre - Ukrayna hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, İsviçre - Ukrayna hangi kanalda? İsviçre - Ukrayna şifresiz canlı izlenecek mi? İsviçre - Ukrayna ne zaman, saat kaçta?
Uluslar Ligi'nde önem taşıyan maçta İsviçre - Ukrayna ile karşı karşıya gelecek. Peki, İsviçre - Ukrayna ne zaman, saat kaçta? İsviçre - Ukrayna hangi kanalda, hakemi kim? İsviçre - Ukrayna şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.
İSVİÇRE - UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İsviçre - Ukrayna, UEFA Uluslar Ligi maçı 17 11 2020 günü oynanacak. Maçın başlama saati 22:45.
İSVİÇRE - UKRAYNA MAÇI HANGİ KANALDA?
İsviçre - Ukrayna, UEFA Uluslar Ligi maçıUEFA.tv, kanalından yayınlanacak.