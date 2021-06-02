İsviçre, Türkiye'yi koronavirüste riskli ülkeler listesinden çıkardı
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İsviçre, Türkiye'yi koronavirüste riskli ülkeler listesinden çıkardı

İsviçre, Türkiye'yi koronavirüste riskli ülkeler listesinden çıkardı
Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ - Haberler | Dünya

İsviçre'de federal hükümet, yeni tip koronavirüs salgınını önlemek amacıyla seyahat kısıtlaması getirdiği "riskli ülkeler" listesinden Türkiye'yi çıkardı.

İsviçre Federal Sağlık Dairesi'nin (BAG) aldığı karar kapsamında, 19 Nisan'dan itibaren Türkiye riskli listeye alınmış ve listedeki ülkelerden İsviçre'ye seyahat edenlerin 10 gün boyunca karantinada olacağı belirtilmişti.

KARANTİNA ŞARTINDAN MUAF TUTULACAK

BAG, listede bugün yaptığı güncellemede, yarından geçerli olmak üzere, Türkiye'yi riskli ülkeler listesinden çıkarıldı.

Böylelikle, Türkiye'den İsviçre'ye seyahat edenler karantina şartından muaf tutulacak.

TÜRKİYE'NİN YANI SIRA 7 ÜLKE DE LİSTEDEN ÇIKARILDI

Türkiye'nin yanı sıra İran, Hırvatistan, Lüksemburg, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Almanya, Fransa ve İtalya'nın bazı bölgeleri riskli ülkeler listesinden çıkarıldı.

30 ÜLKE HALEN LİSTEDE

İngiltere, Hindistan Belçika, Hollanda, İsveç, Arjantin, Slovenya, Letonya, Litvanya, Şili, Nepal, Tanzanya ve Uruguay gibi ülkelerin de aralarında bulunduğu 30 ülke ise listede kalmaya devam etti.

Öte yandan, Türkiye'ye gidiş ve gelişlerde Kovid-19 aşısı yaptırmayanlar için test yaptırma zorunluluğu bulunuyor. BAG'ın bugünkü kararıyla, Türkiye'den gelen yolcularda Kovid-19 testleri negatif çıkanlar artık karantinaya alınmayacak.

İsviçre'de karantina şartlarına uymayanlara ağır para cezaları veriliyor.

Riskli ülkeler listesinden gelen yolcular için testleri negatif olsa dahi karantina zorunluluğu bulunuyor. Karantina şartlarına uymayanlar 10 bin İsviçre frangına kadar ağır para cezalarına maruz kalabiliyor.

Bu arada, nüfusu 8,6 milyon olan İsviçre'de, toplam 4 milyon 823 bin 933 doz Kovid-19 aşısı uygulandı. Ülkede 1 milyon 750 bin 400 kişinin ise iki doz aşısı tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

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