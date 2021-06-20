Vladimir Petkovic: "Son 16 turuna kalabilmek bizim için çok güzel olur"
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Vladimir Petkovic: "Son 16 turuna kalabilmek bizim için çok güzel olur"

Vladimir Petkovic: 'Son 16 turuna kalabilmek bizim için çok güzel olur'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu üçüncü maçında Türkiye'yi 3-1'lik skorla mağlup eden İsviçre'nin teknik direktörü Vladimir Petkovic, "Bizim için iyi bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Son 16 turuna kalabilmek bizim için çok güzel olur" dedi.

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu üçüncü maçında Türkiye'yi 3-1'lik skorla mağlup eden İsviçre'nin teknik direktörü Vladimir Petkovic, "Bizim için iyi bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Son 16 turuna kalabilmek bizim için çok güzel olur" dedi.

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu üçüncü maçında İsviçre, Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldiği Türkiye'yi 3-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından İsviçre Teknik Direktörü Vladimir Petkovic basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Güzel bir müsabaka geçirdiklerini vurgulayan Petkovic, "Kurabildiğim en iyi takımı düşündüm ve İtalya maçına göre üç oyuncu değişikliğine de o yüzden gittim. Sonuca bakınca bunun yanlış bir seçim olmadığını düşünüyorum. Harika bir oyundu, tamamen odaklanmıştık. Birkaç gol atma fırsatımız oldu, çok fazla pozisyona girdik. Mükemmel bir oyun olmadı ama bizim için iyi bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Son 16 turuna kalabilmek bizim için çok güzel olur" şeklinde konuştu.

"4 puanın gruptan çıkmak için yeterli olacağını düşünüyorum"

Petkovic, gruptan en iyi 3. olarak çıkacaklarına inandıklarını aktararak, "Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Yaşadığımız zorlu seyahat sürecine çok iyi dayanıyorlar. Yapacağımız tek şey çarşambaya kadar bekleyip en iyi 3.'lerin kim olacağını görmek. 4 puanın gruptan çıkmak için yeterli olacağını düşünüyorum" açıklamasını yaptı. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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