Vladimir Petkovic: Final maçı gibi olacak
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Vladimir Petkovic: Final maçı gibi olacak

Vladimir Petkovic: Final maçı gibi olacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

EURO 2020 A Grubu son maçında yarın Türkiye ile karşılaşacak İsviçre'de teknik direktör Vladimir Petkovic ve kaleci Yann Sommer, mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

EURO 2020 A Grubu son maçında yarın Türkiye ile karşılaşacak İsviçre'de teknik direktör Vladimir Petkovic ve kaleci Yann Sommer, mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu. 

PETKOVIC: FİNAL MAÇI GİBİ OLACAK 

Önemli bir maça çıkacaklarını söyleyen Vladimir Petkovic, "Bizim için bir final maçı gibi olacak. ya eve döneceğiz ya da turnuvada devam edeceğiz. O yüzden yarın sahada her şeyimizi verebilmek için hazır olacağız. 30bin kadar Türk taraftar olacak, bu bizim için dezavantaj gibi gözükebilir ama bizi harekete geçiren bir motivasyon olarak da gözükebilir. Yarınki maçı kazanmamız gerektiğinin farkındayız. Yarın için en önemli şey, oynadığımız son iki oyundan daha fazla sahada varlık göstermek ve gücümüzü ortaya koymak. Elimizden gelenin yüzde yüzünü bu maçı kazanmak için vermeliyiz. Son 16 turuna çıkmak için elimizden geleni yapacağız" dedi."MAÇA ODAKLANDIK "İtalya maçında aldıkları 3-0'lık mağlubiyetle ilgili de Petkovic, "Kesinlikle 3-0 çok acı bir sonuçtu. İtalya çok güçlü bir rakipti. Aldığımız yenilginin etkisinde kalmamalıyız. Bugün tamamen yarınki maça odaklandık. Son antrenmanı yaptık, tüm oyuncularım formda. Yarın sabah uyandığımda tüm oyuncular aynı durumdaysa tüm seçenekleri gözde geçireceğim. Hangi 11'in sahaya çıkacağı çok önemli değil, çünkü oyuncuların sahaya çıktığında İsviçre'ye bir mutluluk verebilmek için en iyi oyunlarını sergileyeceklerini düşünüyorum" diye konuştu. SOMMER: İSVİÇRE ADINA MAÇA BÜYÜK ENERJİ İLE ÇIKMAK İSTİYORUZ

Kaleci Yann Sommer, mücadeleden galibiyetle ayılacaklarına inandıklarını söylerken, "Bir turnuvadayız, yarın da bu konuda kesinlikle olumlu düşünüyorum. Takımdaki atmosferin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Kendi aramızda konuştuk, önceki iki maçtan daha farklı maç çıkarabileceğimizi konuştuk. Yarınki maç son 16 turuna devam etmek için bir fırsat. İsviçre adına bu maça büyük enerji ile çıkmak istiyoruz" açıklamasında bulundu. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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