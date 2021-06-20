Türkiye İsviçre maçı ne zaman, milli maç saat kaçta? Türkiye gruptan çıkabilir mi? Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte ilk 11'ler...

Türkiye İsviçre maçı ne zaman 2021? A Grubu'nda son maçına çıkacak olan Türkiye A Milli Futbol Takımı, İsviçre ile karşı karşıya geliyor. A Grubu'nda puanı bulunmayan millilerimiz son şansını kullanmak isteyecek. Vatandaşlar tarafından büyük ilgi duyulan ve en çok aratılan konular arasında yer alan internette en çok aratılan ve TRT 1'den canlı yayınlanacak İsviçre Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye gruptan çıkabilir mi? Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte ilk 11'ler...

İlk iki maçından İtalya ve Galler'e karşı aldığı beklenmedik mağlubiyetler ile hayal EURO 2020'de hayal kırıklığı yaratan millilerimiz EURO 2020'ye olası vedayı güzel yapmak için sahaya çıkıyor. Aldığımız mağlubiyetler sonrasında ikinci olarak gruptan çıkma şansı kalmayan millilerimizin en iyi üçüncü olarak gruptan çıkma şansı bulunmakta. İsviçre Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Türkiye gruptan çıkabilir mi? Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte ilk 11'ler...

İSVİÇRE TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

A Grubu'nda son maçına çıkacak Türkiye A Milli Futbol Takımı konuk olacağı İsviçre ile 20 Haziran 2021 Pazar günü Bakü Olimpiyat Stadı'ndaoynanacak. Karşılaşma saat 19:00'da başlayacak ve TRT1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak izlenebilecek.

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Euro 2020'de altı gruptan ilk iki sırayı alan takımlar ve en iyi dört üçüncü üst tura yükselecek.

A Grubu'nda oynadığı iki maçı da kaybeden Türkiye'nin tur şansı ise çok zor. Ancak en iyi üçüncüler arasına girme ihtimali hala bulunmakta.

Grubu ilk iki sırada bitirme olasılığı olmayan Türkiye, son maçta İsviçre'yi yendiği takdirde üçüncü sırayı alacak. Fakat millilerimizin alacağı skor gruptan çıkabilmemiz için oldukça önem taşıyor.

Göz önüne alınacak sıralama kriterleri şu şekilde;

Puan Averaj Atılan gol Galibiyet sayısı Disiplin puanı Avrupa elemeleri genel sıralaması

İki maçta gol atamayan ve kalesinde beş gol gören Türkiye'nin en büyük dezavantajı ise averaj. İsviçre maçında çok farklı bir galibiyet alamadığımız takdirde, Milliler umudunu üçüncü sırayı alacak takımlardan ikisinin üç puana ulaşamamasına bağlayacak.

D, E ve F gruplarında üçüncünün grubu bir veya iki puanla tamamlama ihtimali şu an için sürüyor. Önümüzdeki günlerde oynanacak diğer maçlar ile birlikte millilerimizin gruptan çıkıp, çıkamayacağı belli olacak.

İSVİÇRE TÜRKİYE MAÇINI HANGİ HAKEM YÖNETECEK?

A Grubu'nda İsviçre ile oynayacağımız maçı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg olacak.

UMUT MERAŞ YOK!

İsviçre, Türkiye maçında sağ üst baldırında sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Umut Meraş'ın forma giymesi beklenmiyor.

İSVİÇRE - TÜRKİYE MAÇI 11'LERİ

İsviçre: Sommer, Elvedi, Widmer, Akanji, zuber, Freuler, Xhaka, Rodriguez, Shaqiri, Seferovic, Embolo

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Mert Müldür, Kaan, Ozan, İrfan Can, Hakan, Cengiz, Burak.

TÜRKİYE İLE İSVİÇRE ARASINDA DAHA ÖNCE OYNANAN MAÇLAR

İsviçre ile bugüne kadar 15 kez karşı karşıya gelen Millîler, 9'u resmi, 6'sı özel olmak üzere 15 maçta sahadan 8 galibiyet, 4 yenilgi ve 3 de beraberlik ile ayrıldı. A Millî Futbol Takımı, biri Avrupa Şampiyonası finalleri, dördü Avrupa Şampiyonası Elemeleri, dördü Dünya Kupası Elemeleri olmak üzere geride kalan 15 maçta 21 gol atarken, kalesinde ise 20 gol gördü.

A Millî Futbol Takımı'nın ile İsviçre arasındaki unutulmaz maçı ise 2006 Dünya Kupası'na katılmak için İstanbul'da 16 Kasım 2005'te oynadığı ve 4-2 kazandığı maçtır. Gergin geçen maç sonunda büyük olaylar yaşanmış ve uzun süre konuşulmuştu.

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