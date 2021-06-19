İsviçre, Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı

EURO 2020 A Grubu'nun üçüncü maçında Türkiye ile karşılaşacak olan İsviçre yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

EURO 2020 A Grubu'nun üçüncü maçında Türkiye ile karşılaşacak olan İsviçre yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Bakü Olimpiyat Stadı'nda Teknik Direktör Vladirim Petkovic yönetiminde oyuncular Türkiye maçının taktik çalışmasını gerçekleştirdi. Antrenman öncesi tecrübeli teknik adam oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptı. Ardından oyuncular ısınma hareketleriyle idmana başladı. İlk 15 dakikası basına açık olarak yapılan çalışmanın, basına kapalı bölümü ise taktik idmanı yapıldı.

Türkiye-İsviçre maçı yarın TSİ 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda başlayacak. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı