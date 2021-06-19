İsviçre, Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsviçre, Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı

İsviçre, Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu üçüncü ve son maçında yarın Türkiye ile karşılaşacak İsviçre, hazırlıklarını tamamladı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu üçüncü ve son maçında yarın Türkiye ile karşılaşacak İsviçre, hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Bakü Olimpiyat Stadı'nda teknik direktör Vladimir Petkovic yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Isınmayla başlayan idman, istasyon çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın kapalı bölümünde ise Türkiye maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

İsviçre ile Türkiye yarın TSİ 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

Şenol Güneş, EURO 2020 için karamsar: Bu turnuvadan geri dönmek bizim için üzüntü verici olacak
Şenol Güneş, EURO 2020 için karamsar: Bu turnuvadan geri dönmek bizim için üzüntü verici olacak
İsviçre Milli Takımı'nda Akanji: Türkiye maçında ne yapacağımızı biliyoruz
İsviçre Milli Takımı'nda Akanji: Türkiye maçında ne yapacağımızı biliyoruz
A Milli Takım'da Umut Meraş, İsviçre karşısında forma giyemeyecek
A Milli Takım'da Umut Meraş, İsviçre karşısında forma giyemeyecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Muharrem İnce Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Aytaç Kara Nihat Özdemir Roberto Mancini Hakan Çalhanoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İsviçre, Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 19:41:41. #1.15#

title