İsviçre-Türkiye

A Milli Futbol Takımı'nın İsviçre ile oynayacağı 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu üçüncü maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Bakü OlimpiyatHakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya)İsviçre: Sommer, Elvedi, Widmer, Akanji, Zuber, Xhaka, Freuler, Rodriguez,