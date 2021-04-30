İsviçre Türk Toplumu merkezine bombalı tehdit
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsviçre Türk Toplumu merkezine bombalı tehdit

İsviçre Türk Toplumu merkezine bombalı tehdit
Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ - Haberler | Güncel

İsviçre'deki Türk sivil toplum kuruluşlarının çatı organizasyonu olan İsviçre Türk Toplumunun (İTT), Rümlang bölgesinde yer alan merkez binasında posta kutusunda patlamaya hazır bomba bulundu.

İsviçre'deki Türk sivil toplum kuruluşlarının çatı organizasyonu olan İsviçre Türk Toplumunun (İTT), Rümlang bölgesinde yer alan merkez binasında posta kutusunda patlamaya hazır bomba bulundu.

Terör örgütü PKK yandaşlarının defalarca saldırılarına maruz kalan ve yıllardır yaşadığı evi terk etmek zorunda kalan İTT Başkanı Şeref Yıldız, dün yaşanan olaya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Yıldız, "İTT posta kutusuna dün saat 13.30-14.00 arası bomba koydular. Kutunun kapağı açık olduğu için durumu fark ettim. Hemen polisi aradım." dedi.

Polisin bombanın gerçek olduğunu kendisine söylediğini aktaran Yıldız, "Polis, olayı çok ciddiye aldı. Hemen bölge kordon altına alındı ve tahliye başladı. Hatta kasabaya giriş ve çıkışlar kapatıldı. Bizi de binanın dışına çıkardılar." diye konuştu.

"İsviçre'ye "sorumluları bulun" çağrısı

Yıldız, dün 16.00-20.00 arası 4 saat polise detaylı ifade verdiğini belirterek, "İsviçreli yetkililere sorumluların bir an evvel bulunması ve hukuk önünde hesap vermesi çağrısında bulunuyorum. Tehditlerden dolayı Basel'de yıllardır yaşadığım evimden ayrılmak zorunda kalmıştım. Şimdi yaşadığım ikametgahı gizli tutuyoruz, polis de kayıtlara geçirmedi." ifadelerini kullandı.

İTT Başkanı Yıldız, İsviçre'deki Türk toplumunun menfaatleri için bildikleri doğrulardan taviz vermeden çalışmalarına devam edeceklerinin altını çizerek, "Burada Türk toplumu olarak barış ve huzur içinde yaşıyoruz. Türklerin İsviçre'ye entegrasyonu için öncülük yapıyoruz. Bu tür tehditler bizi mücadelemizden döndüremeyecek." şeklinde konuştu.

Bombanın tahrip gücünün henüz belirlenemediğini ifade eden Yıldız, bombanın İsviçre polisi tarafından incelendiğini ve soruşturmanın devam ettiğini sözlerine ekledi.

PKK yandaşlarının Türklere yönelik saldırıları arttı

Terör örgütü PKK yandaşları, son aylarda İsviçre'deki Türk iş yerlerine ve kuruluşlarına yönelik saldırılar düzenlemişti.

Yıldız'ın evi, 17 Mart'ta terör örgütü PKK yandaşlarınca son iki yılda 5'inci kez saldırıya uğramıştı.

İTT Başkanı Yıldız, çocuklarının artan saldırılardan tedirgin olması nedeniyle 18 yıldır ofisinin de yer aldığı evden çıkmak zorunda kalmıştı.

Öte yandan, İTT merkez binasının posta kutusunda bulunan bombanın PKK yandaşları tarafından yerleştirildiği üzerinde duruluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

'Pençe' ve 'Eren' operasyonlarının sürdüğü Şırnak'ta askeri hareketlilik: Teröristlere ait hedefler ateş altına alındı
'Pençe' ve 'Eren' operasyonlarının sürdüğü Şırnak'ta askeri hareketlilik: Teröristlere ait hedefler ateş altına alındı
Önlenen otogar saldırısında yeni görüntüler ortaya çıktı! Teröristler kıyafet değiştirmiş
Önlenen otogar saldırısında yeni görüntüler ortaya çıktı! Teröristler kıyafet değiştirmiş
PKK'lı teröristlerin mağarasından en net görüntüler! Kahraman Mehmetçik inlerine girdi
PKK'lı teröristlerin mağarasından en net görüntüler! Kahraman Mehmetçik inlerine girdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Engin Altay Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Serdar Ortaç Hakan Sabancı Nesrin Cavadzade
Spor Cenk Tosun Rıza Kayaalp Ünal Karaman Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İsviçre Türk Toplumu merkezine bombalı tehdit - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 13:34:41. #1.14#

title