İsviçre Türk Toplumu Başkanlığına Yeniden Karaağaç Seçildi

İsviçre'deki Türk sivil toplum kuruluşlarının (STK) çatı organizasyonu olan İsviçre Türk Toplumu'nun (İTT) Başkanlığına yeniden Levent Karaağaç getirildi.

Winterthur kentinde bir salonda düzenlenen İTT 8. Genel Kurulu, İsviçre'de faaliyet gösteren Türk STK temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Genel kurulda, İsviçre Fenerbahçeliler Derneğinin aday gösterdiği Karaağaç, İsviçre'de faaliyet gösteren 92 dernek ve 13 federasyonun çatı organizasyonu olan İTT'nin ikinci kez Genel Başkanı seçildi.

Karaağaç, faaliyetlerine hız kesmeden devam edecekleri sözünü verdi.

İTT'nin yaptığı çalışma ve programlarla başta Türkiye ve İsviçre Türk toplumunun haklarını koruduklarını belirten Karaağaç, ülke tanıtımına katkıda bulunduklarını ve vatandaşlara hukuk, sağlık, eğitim ve ekonomi alanlarında yardımcı olduklarını ifade etti.

Yeni İTT Yönetim Kurulu üyeleri ise Yasemin Gülener, Emine Şeker Güzel, Ceyhun Mutaf, Mustafa Ülger, Mustafa Çavuşoğlu, Halil Akkaş, Turgut Dağcı ve Yakup Aydın'dan oluştu.