İsviçre Türk Toplumu Başkanlığına Şeref Yıldız seçildi İsviçre'deki Türk sivil toplum kuruluşlarının çatı organizasyonu olan İsviçre Türk Toplumunun (İTT) Başkanlığına Şeref Yıldız seçildi.

İsviçre'deki Türk sivil toplum kuruluşlarının çatı organizasyonu olan İsviçre Türk Toplumunun (İTT) Başkanlığına Şeref Yıldız seçildi.

Ülkenin en büyük kenti Zürih'te yapılan seçimde, aynı zamanda Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İsviçre Şube Başkanı olan Şeref Yıldız, delegelerin çoğunluğunun oyuyla İTT'nin yeni başkanı oldu.

Yıldız, seçimin ardından delegelere teşekkür ederek gösterilen güvene layık olacağını belirtti.

Hedeflerinin Türk toplumunu ülkede hak ettiği yere çıkarmak olduğunu vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Türk toplumunu İsviçre'de temsil etmek görevi hepimiz için hayırlı olsun. Bu zamana kadar insanımıza hizmet etmiş büyüklerimizi de hayırla ve şükranla yad ediyorum. Pek kıymetli STK temsilcileri, artık söz bitti icraat zamanı başlamıştır. Türk toplumunu en iyi bir şekilde temsil edebilmek için yoğun bir çalışma dönemine başlayacağız. Hepinizden bu yeni çalışma dönemine katkı vermenizi bekliyorum."

100'e yakın dernek ve 13 federasyonun çatı organizasyonu olan İTT'nin başkanlığını iki dönem Levent Karaağaç yürütmüştü.

Kaynak: AA