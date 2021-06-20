İsviçre-Türkiye maçının ardından
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsviçre-Türkiye maçının ardından

İsviçre-Türkiye maçının ardından
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu son maçında Türkiye'yi 3-1 yenen İsviçre'nin teknik direktörü Vladimir Petkovic, çok iyi bir futbolla güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu son maçında Türkiye'yi 3-1 yenen İsviçre'nin teknik direktörü Vladimir Petkovic, çok iyi bir futbolla güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Petkovic, karşılaşmanın oynandığı Bakü Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Kurabildiğim en iyi takımı düşündüm ve İtalya maçına göre üç oyuncu değişikliğine de o yüzden gittim. Sonuca bakınca bunun yanlış bir seçim olmadığını düşünüyorum. Harika bir oyundu, tamamen maça odaklanmıştık. Birkaç gol atma fırsatımız oldu, çok fazla pozisyona girdik. Son 16 turuna kalabilmek bizim için çok güzel olur." ifadelerini kullandı.

Petkovic, gruptan en iyi 3. olarak çıkacaklarına inandıklarını aktararak, "Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Yaşadığımız zorlu seyahat sürecine çok iyi dayanıyorlar. Yapacağımız tek şey çarşambaya kadar bekleyip en iyi üçüncülerin kim olacağını görmek. 4 puanın gruptan çıkmak için yeterli olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e çarpıcı sözler: O kağıda sadece istifanı yazabilirsin
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e çarpıcı sözler: O kağıda sadece istifanı yazabilirsin
İsviçre-Türkiye
İsviçre-Türkiye
İsviçre Milli Takımı'nda Akanji: Türkiye maçında ne yapacağımızı biliyoruz
İsviçre Milli Takımı'nda Akanji: Türkiye maçında ne yapacağımızı biliyoruz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz İlham Aliyev Angela Merkel Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Bergen Seda Sayan Acun Ilıcalı Farah Zeynep Abdullah
Spor Mert Müldür Gareth Bale Merih Demiral Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İsviçre-Türkiye maçının ardından - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.06.2021 23:19:15. #1.13#

title