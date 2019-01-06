İsviçre sokakları Türk çözümüyle 'akıllanacak'

Türk mühendislerin geliştirdiği "dünyanın ilk ve tek modüler yapıdaki akıllı şehir mobilyası" Ekin Spotter için ilk siparişler İsviçre'den alındı, çeşitli Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinde de deneme çalışmaları yapılıyor.