İsviçre semalarında pilotsuz drone akrobasisi İsviçreli bilim insanları yazdıkları algoritmayla güçlendirilmiş drone'lara akrobasi yaptırdı.

İsviçreli bilim insanları yazdıkları algoritmayla güçlendirilmiş drone'lara akrobasi yaptırdı. İnsan yönetimi olmadan havada taklalar atan drone'lar, görenleri şaşırttı.

İsviçreli bilim insanları kurtarma veya kargo tesliminde kullanmak için geliştirdikleri algoritmayla drone'ların havada hareket kabiliyetlerini yükseltti. Koronavirüs salgını sonrası insanların evine kapanmasıyla kargo teslimatı en fazla dikkat çeken konular arasında yer aldı. İnsansız havadan drone'larla kargo teslimatı konusunda çalışan bilim insanları, geliştirdikleri algoritmayla drone'ların navigasyon kabiliyetinin seviyesini ikiye katladı.

GELECEK PİLOTSUZ UÇAKLARIN

Zürih Üniversitesi robotik alanında çalışma yapan Profesör Davide Scaramuzza, "Bu navigasyon algoritması, otonom uçağı günlük yaşamımıza entegre etmenin bir başka adımı" dedi. Prof. Dr. Scaramuzza, "Algoritmamız, en iyi pilotlar için bile zorlu akrobatik manevraların nasıl yapılacağını öğrenir" dedi.

Kaynak: DHA