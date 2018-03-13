İsviçre Parlamentosu Tartışılacak Gündem Olmadığı için Açılmadı!

Eyaletler Meclisi Başkanı Karin Keller-Sutter, İsviçre medyasına göre, meclise danıştıktan sonra oturumu açmanın gereksiz olacağına karar verdi.

HARCAMALARDAN TASARRUF EDİYORLAR

İsviçre'de meclis gündem olmadığı halde kapılarını açmak yerine kapalı kalarak aynı zamanda harcamalardan tasarruf ediyor.

HER ÜYENİN GÜNLÜK MALİYETİ 735 FRANG

Buna göre 46 üyeli meclisin her bir üyesinin meclise günlük maliyeti 735 İsviçre frangı.

Bu yıl iki kez kapılarını kapatan meclisin 67 bin İsviçre frangı tasarruf sağladığı bildirildi.

PARLAMENTERLER DE SAVUNUYOR

İsviçreli bazı parlamenterler tasarruf ile sonuçlanan bu uygulamadan sonra gelecekte meclisin önemli bir meselenin olmadığı bütün günlerde benzer şekilde kapalı tutulması görüşünü savunuyor.