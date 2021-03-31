İsviçre'nin Washington Büyükelçiliğine bir kişinin izinsiz girdiği bildirildi
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İsviçre'nin Washington Büyükelçiliğine bir kişinin izinsiz girdiği bildirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İsviçre'nin Washington Büyükelçiliğine bir kişinin izinsiz girdiği bildirildi

İsviçre'nin Washington Büyükelçiliği, İsviçre'nin ABD Büyükelçisi Jacques Pitteloud'un ABD'nin başkenti Washington DC'deki evine bir kişinin izinsiz giriş yaptığı ve şahsın gözaltına alındığını açıkladı.

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İsviçre'nin Washington Büyükelçiliği, İsviçre'nin ABD Büyükelçisi Jacques Pitteloud'un ABD'nin başkenti Washington DC'deki evine bir kişinin izinsiz giriş yaptığı ve şahsın gözaltına alındığını açıkladı.

İsviçre'nin Washington Büyükelçiliğine bir kişinin izinsiz giriş yaptığı bildirildi. İsviçre'nin Washington Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, İsviçre'nin ABD Büyükelçisi Jacques Pitteloud'un ABD'nin başkenti Washington DC'deki evine bir kişinin izinsiz giriş yaptığı ve şahsın gözaltına alındığı bildirildi.

Çitlerden atladı

Açıklamada, "29 Mart 2021 Pazartesi günü, İsviçre'nin ABD Büyükelçisinin ikametgahına girmeye çalışan bir kişinin girişi reddedildi ve ardından Büyükelçilik arazisinin dış güvenlik çitinden atladı" denildi.

Şahıs gözaltına alındı

Söz konusu şahsın ABD Gizli Servisi ve Washington DC Polis Departmanı (MPD) tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Şüpheli hakkında herhangi bir bilgi verilmezken, ABD basınında çıkan haberlerde şahsın Oregon eyaletinde ikamet eden Christian David Mandeville olduğu iddia edildi.

Güvenlik güçlerine teşekkür

Açıklmada ayrıca, "Olayda ne Büyükelçi Pitteloud ne de herhangi bir Büyükelçilik görevlisi zarar görmedi" ifadelerini yer verilirken, şahsı gözaltına alan güvenlik güçlerine teşekkür edildi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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