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Bora Füzesi, Türkiye, İsviçre, Ekonomi, Haber

İsviçre'nin Matterhorn Dağı'na Türk bayrağı yansıtıldı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye ile dayanışma amacıyla İsviçre şubemizin gayretleriyle, İsviçre Matterhorn dağına bayrağımız yansıtıldı.

26.04.2020 00:40 | Son Güncelleme: 26.04.2020 00:40
İsviçre'nin Matterhorn Dağı'na Türk bayrağı yansıtıldı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye ile dayanışma amacıyla İsviçre şubemizin gayretleriyle, İsviçre Matterhorn dağına bayrağımız yansıtıldı. Ülkemiz Kovid-19 ile mücadelede gösterdiği özveri ve yardımseverlikle tüm dünyaya örnek oluyor." ifadelerini kullandı.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, MÜSİAD İsviçre şubesi çalışmasıyla, koronavirüsle mücadele çerçevesinde İsviçre ve Türkiye arasında dayanışma amacıyla, Matterhorn dağına Türk bayrağı yansıtıldı.

MÜSİAD Başkanı Kaan, sosyal medya hesaplarından şu açıklamada bulundu:

"Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye ile dayanışma amacıyla İsviçre şubemizin gayretleriyle, İsviçre Matterhorn dağına bayrağımız yansıtıldı. Ülkemiz Kovid-19 ile mücadelede gösterdiği özveri ve yardımseverlikle tüm dünyaya örnek oluyor.

Bu kapsamda Avrupa'nın kalbinde bayrağımızı yükselten MÜSİAD İsviçre Şube Başkanımız Şeref Yıldız'a gayretlerinden ötürü teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

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