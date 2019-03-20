İsviçre'nin En Büyük Online Alışveriş Sitesi Bitcoin Kabul Ediyor

İsviçre'nin en çok satış yapan online alışveriş sitesi Digitec-Galaxus aralarında Bitcoin'in de bulunduğu bazı kripto paraları ödeme aracı olarak kabul etmeye başladı.

Bitcoinist.com'un haberine göre ülkenin 'Amazon'u olarak tanınan Digitec-Galaxus, Bitcoin'in yanı sıra Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin Cash SV (BSV), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Binance Coin (BNB), Litecoin (LTC), TRON (TRX), OmiseGo (OMG), ve NEO (NEO) Adlı kripto paralar ile de alışverişe imkan tanıyor.

Digitec-Galaxus kurucu ortaklarından Oliver Herren kripto paraların e-ticarete çok uygun bir ödeme aracı olduğunu kaydetti. Herren, "Bu teknolojiyi desteklemek istiyoruz" dedi.

Şirket kripto paraları kabul ederek genç ve teknolojiye yatkın müşterileri kendisine çekmeyi hedefliyor.

Tüm kripto para ödemeleri Coinify üzerinden geçecek ve İsviçre frangına çevrilecek. Böylece kripto paralar da yaşanan fiyat dalgalanmaları sorunu aşılmış olacak.

Şimdilik sadece İsviçre vatandaşları bu hizmetten faydalanabilecek. Fakat başarı kazanılması halinde Digitec-Galaxus kripto para ile ödeme hizmetini Almanya'daki müşterilerine de sunmayı amaçlıyor. - İstanbul

Kaynak: DHA