İsviçre'nin Cenevre kenti, asgari ücretin en yüksek olduğu kent oldu
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İsviçre'nin Cenevre kenti, asgari ücretin en yüksek olduğu kent oldu

03.10.2020 22:12 | Son Güncelleme: 03.10.2020 22:17
İsviçre'nin Cenevre kenti, asgari ücretin en yüksek olduğu kent oldu

İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan asgari ücret oylamasıyla çalışanların saatte 25 dolar (194 TL) alacağı kararlaştırıldı.

İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan asgari ücret oylamasıyla çalışanların saatte 25 dolar (194 TL) alacağı kararlaştırıldı. Cenevre, dünyada asgari ücretin en yüksek olduğu kent haline geldi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde yüzde 58 ile kabul edilen oylamayla asgari ücret saatte 25 dolar olarak kararlaştırıldı. Kasım ayında yürürlüğe girecek olan karar sonucunda Cenevre kenti, dünyada asgari ücretin en yüksek olduğu kent haline geldi. İsviçre'de asgari ücret yasası bulunmuyor. Cenevre, bu yasayı onaylayan 26 kantondan 4'üncüsü oldu. Son açıklanan verilere göre ülkede 8 milyon kişi yaşıyor. Cenevre'de ise nüfusun 499 bin 480 olduğu ifade ediliyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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