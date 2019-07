İsviçre Milli Günü başkentte kutlandı

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "Umarım bir gün Kıbrıs meselesine Ankara'da, Lefkoşa'da veya İsviçre'nin dağlarında bir çözüm bulabileceğiz. İsviçre'nin dünyadaki karmaşık sorunlara barış ve çözüm getirme çabalarını takdir ediyoruz." dedi.

Büyükelçilikte, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Dominique Paravicini'nin verdiği resepsiyonla "İsviçre Milli Günü" kutlandı.

Etkinliğe, Kaymakcı'nın yanısıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ve çok sayıda yabancı misyon temsilcisi katıldı.

Resepsiyon, Türkiye ve İsviçre'nin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Kaymakcı, burada yaptığı konuşmada, çok sayıda İsviçreli dostları bulunduğunu belirterek, İsviçre halkının milli gününü kutladı.

İsviçre'nin Türkiye için kıymetli bir ülke olduğunu vurgulayan Kaymakcı, her yıl temmuzda Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sertifikasının Lozan'da hazırlandığını hatırlattı.

Kaymakcı, İsviçre'nin Türkiye için barış, tarafsızlık ve çözüm ifade ettiğinin altını çizdi.

Kıbrıs meselesine 2004'te Brüksel'de ve Lefkoşa'da bir çözüm bulunamadığında da İsviçre'de müzakere edildiğini anımsatan Kaymakcı, "Umarım bir gün Kıbrıs meselesine Ankara'da, Lefkoşa'da veya İsviçre'nin dağlarında bir çözüm bulabileceğiz. İsviçre'nin dünyadaki karmaşık sorunlara barış ve çözüm getirme çabalarını takdir ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Her yıl 300 bin İsviçreli Türkiye'ye geliyor"

Kaymakcı, Türkiye-İsviçre ikili ticaret hacminin 4,5 milyar dolar olduğuna değinerek, her yıl sadece 300 bin İsviçrelinin Türkiye'ye geldiğini, daha fazlasını görmek istediklerini dile getirdi.

Türkiye'de 900 İsviçreli firmanın faaliyette bulunduğunu belirten Kaymakcı, iki ülke arasındaki ilişkilerin çok iyi olduğuna işaret etti.

Kaymakcı ayrıca İsviçre'nin bıçaklarıyla ünlü olduğunu söyleyerek, Büyükelçi Paravicini'ye kendi memleketinden bir çakı hediye etti.

"İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis, Türkiye'ye gelecek"

Paravicini, İsviçre'de milli günlerini köylerde aile ve arkadaşlar arasında küçük gruplar halinde kutladıklarını hatırlatarak, "Bu geleneğimize bu akşam sizlerle devam edeceğimiz için çok mutluyuz. Bize katıldığınız için çok teşekkür ederim." dedi.

Türkiye ve İsviçre arasındaki ikili ilişkilerin sağlam ve dostane olduğunu söyleyen Paravicini, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis'in Türkiye'ye geleceğini bildirdi.

Davetlilere, İsviçre çikolatası ve yerel yemekler ikram edildi.

İsviçre'de 1291'de Uri, Schwyz, Unterwalden oluşan 3 kurucu kantonun birleşmesi dolayısıyla 1891'den bu yana 1 Ağustos günü "Ulusal Bayram" olarak kutlanıyor.

Kaynak: AA