İsviçre Liechtenstein maçı ne zaman, saat kaçta? İsviçre Liechtenstein maçı hangi kanalda?
İsviçre ve Liechtenstein, karşı karşıya geleceği Hazırlık Maçı maçı, Swissporarena'da, Luzern Stadyumu'nda oynanacak. Peki, İsviçre Liechtenstein maçı ne zaman, saat kaçta? İsviçre Liechtenstein maçı hangi kanalda?
İsviçre ve Liechtenstein, karşı karşıya geleceği Hazırlık Maçı maçı, Swissporarena'da, Luzern Stadyumu'nda oynanacak. Peki, İsviçre Liechtenstein maçı ne zaman, saat kaçta? İsviçre Liechtenstein maçı hangi kanalda?
İSVİÇRE LIECHTENSTEIN MAÇI NE ZAMAN?
İsviçre-Liechtenstein Maçı, 03 Haziran Perşembe günü oynanacak. İsviçre-Liechtenstein Maçı, saat 19:00 başlayacak.
İSVİÇRE LIECHTENSTEIN MAÇI HANGİ KANALDA?
S Sport 2, D Smart 79, Kablo TV 241, Tivibu 74, Turkcell TV+ 78, Vodafone TV 12 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.