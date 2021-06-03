İsviçre Liechtenstein maçı ne zaman, saat kaçta? İsviçre Liechtenstein maçı hangi kanalda?

İsviçre ve Liechtenstein, karşı karşıya geleceği Hazırlık Maçı maçı, Swissporarena'da, Luzern Stadyumu'nda oynanacak. Peki, İsviçre Liechtenstein maçı ne zaman, saat kaçta? İsviçre Liechtenstein maçı hangi kanalda?