İsviçre Konfederasyonu Başkanı Cassis'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Ignazio Cassis'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve şu an karantinada olduğu açıklandı.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Başkan Cassis'in belirtiler göstermesi üzerine test yaptırdığı ve 16 Şubat'ta testinin pozitif sonuç verdiği bildirildi.

Cassis'in sağlık durumunun iyi olduğu ve 20 Şubat'a kadar çalışmalarını evden sürdüreceği bilgisi paylaşıldı.

Bu kapsamda Cassis'in, Almanya'da bugün ve yarın düzenlenecek Münih Güvenlik Konferansı'na katılamayacağı aktarıldı.

Cassis'in çarşamba günü İsviçre'de bazı Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığını duyurduğu anda öksürdüğüne dair bir görüntü internette yayıldı.

Ann Waltin isimli bir Twitter kullanıcısı, Cassis'in söz konusu açıklamayı yaparken öksürdüğü görüntüyü, "Cassis dünkü basın toplantısında maskesini çıkardı, güldü, öksürdü ve tedbirlerin kaldırıldığını duyurdu." ifadeleriyle hesabında paylaştı.

16 Şubat'ta İsviçre hükümeti, Kovid-19 tedbirlerinin büyük bir kısmını kaldırdıklarını duyurmuştu. Bu kapsamda restoran ve kafe gibi mekanlara girişte Kovid-19 aşı sertifikası istenmeyeceği, okul ve iş yerlerinde de maske takma zorunluluğu olmayacağı açıklanmıştı.