İsviçre, Japonya ve Güney Kore Kovid-19'a karşı yeni önlemler aldı

28.02.2020 14:00 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:00

İsviçre, Japonya ve Güney Kore'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yeni önlemler alındı, vaka sayıları güncellendi. Güney Afrika Vuhan'daki vatandaşlarını tahliye kararı alırken, Kenya'da halk Çin'den uçak seferlerinin yeniden başlatılmasına tepki gösterdi.

İsviçre hükümeti, "mevcut durum ve koronavirüsün yayılması göz önünde bulundurulduğunda" en erken 15 Mart'a kadar 1000'den fazla kişinin katılacağı tüm "kamuya açık ve özel" etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.

Önlem ile İsviçre'de halkın Kovid-19'a karşı korunmasının, yeni tip koronavirüsün yayılma hızının düşürülmesinin beklendiği belirtildi.

Bu arada, İsviçre'de vaka sayısının 15'e çıktığı kaydedildi.

Japonya'da Hokkaido adasında acil durum

Japonya'da Hokkaido adasında Kovid-19 nedeniyle Vali Suzuki Naomiçi tarafından acil durum ilan edildi, ada halkına evlerinden çıkmamaları çağrısında bulunuldu.

Kovid-19 Japonya'da 8 kişinin ölümüne yol açmış, 918 kişinin virüsü taşıdığı açıklanmıştı.

Hokkaido adasında 66 vakanın bulunduğu ifade edildi.

Güney Kore'de 315 yeni vaka

Güney Kore'de 315 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle ülkede bir günde görülen vaka sayısı 571'e yükseldi.

Yetkililer, yeni vakalarla virüs taşıyan kişi sayısının 2 bin 337'ye çıktığını açıkladı.

Güney Kore sağlık yetkilileri, bu sabah ülkede 256 yeni vaka görüldüğünü duyurmuştu.

Güney Koreli pop müzik grubu BTS'nin de başkent Seul'de vermeyi planladığı konserler Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi.

Güney Afrika Vuhan'daki vatandaşlarını tahliye ediyor

Güney Afrika, Çin'de Kovid-19'un ilk kez görüldüğü Vuhan şehrindeki vatandaşlarını tahliye kararı aldı.

Kabine toplantısından sonra yapılan açıklamada, ülkeye dönmeyi talep eden 132 Güney Afrika vatandaşının tahliyesinin sağlanacağı ifade edildi.

Ülkeye geri dönenlerin 21 gün karantina altında tutulacağı, Vuhan'da toplam 199 Güney Afrikalının olduğu belirtildi.

Kenya'da halk Çin'den uçak seferlerinin yeniden başlamasına tepkili

Bu arada, Kenya'da halk Çin'den uçak seferlerinin yeniden başlatılmasına tepki gösterdi ve bu seferlerin durdurulması için imza kampanyası başlattı.



Ülkenin en büyük gazetelerinden The Standard, bugünkü baskısının ilk sayfasında Çin'den Kenya'ya uçuşlara izin veren bakan ve yetkililerin fotoğraflarını kullanarak "Halkın Düşmanları" manşetini attı.



Afrika kıtasında ilk olarak Cezayir ve Mısır'da ortaya çıkan Kovid-19, son olarak Nijerya'da görülmüştü.

Kaynak: AA