İsviçre - İtalya maçı ne zaman, hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası Eleme grup maçı İsviçre - İtalya saat kaçta, şifresiz mi?

2022 Dünya Kupası Eleme grup maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün İsviçre - İtalya maçı olacak. Grubun önemli maçları arasında yer alan İsviçre - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak merak ediliyor. Peki, İsviçre - İtalya maçı ne zaman, hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası Eleme grup maçı İsviçre - İtalya saat kaçta, şifresiz mi? İşte bilgiler...