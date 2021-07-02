İsviçre İspanya maçı ne zaman, saat kaçta? İsviçre İspanya maçı hangi kanalda?
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İsviçre İspanya maçı ne zaman, saat kaçta? İsviçre İspanya maçı hangi kanalda?

İsviçre İspanya maçı ne zaman, saat kaçta? İsviçre İspanya maçı hangi kanalda?
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EURO 2020 heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. İsviçre ve İspanya, karşı karşıya geleceği UEFA Euro 2020 Çeyrek Final maçı, Gazprom Arena'da, Saint Petersburg Stadyumu'nda oynanacak. İsviçre İspanya maçı ne zaman, saat kaçta? İsviçre İspanya maçı hangi kanalda?

İspanya ve İsviçre arasında oynanacak EURO 2020 Çeyrek Final Maçı ne zaman, saat kaçta? İsviçre İspanya maçı hangi kanalda?

İSVİÇRE - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İsviçre-İspanya Maçı, 02 Temmuz Cuma günü oynanacak. İsviçre-İspanya Maçı, saat 19:00 başlayacak.

İSVİÇRE - İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

İsviçre ile İspanya arasındaki UEFA Euro 2020 maçı,TRT 1 kanal(lar)ından canlı yayınlanacak. TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

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