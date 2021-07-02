İsviçre İspanya maçı ne zaman, saat kaçta? İsviçre İspanya maçı hangi kanalda?

EURO 2020 heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. İsviçre ve İspanya, karşı karşıya geleceği UEFA Euro 2020 Çeyrek Final maçı, Gazprom Arena'da, Saint Petersburg Stadyumu'nda oynanacak. İsviçre İspanya maçı ne zaman, saat kaçta? İsviçre İspanya maçı hangi kanalda?